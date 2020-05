C’è la carta che canta, la richiesta formale inviata dal sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet alla Direzione Generale della Poste Italiane per richiedere l’apertura di un ufficio postale nel quartiere di Colleverde. Un passo richiesto da tempo dai residenti che lamentano l’assenza di servizi. Una proposta nata dalla consigliera Laura Alessandrini e dal collega Matteo Castorino. “Quella del Sindaco – commenta Castorino – è una richiesta importantissima che, soprattutto in un momento in cui si chiede alla cittadinanza di limitare i propri spostamenti a causa dell’emergenza sanitaria in corso, incontra le esigenze in particolare della popolazione più anziana di Guidonia Montecelio che ha necessità di recarsi presso gli uffici postali per ritirare la pensione. Sono fiducioso che l’appello rivolto alle Poste Italiane e sostenuto da tanti cittadini e associazioni locali non resterà inascoltato”.