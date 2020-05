Da una prima ricognizione nessun danno per il terremoto che questa mattina alle 5 ha svegliato mezza Roma e provincia. Magnitudo 3.3 con epicentro a Fonte Nuova, il sindaco Michel Barbet rassicura che a Guidonia Montecelio non ci sono state conseguenze. “Il dirigente ai lavori pubblici ha comunque organizzato due squadre di tecnici per una ricognizione più approfondita. Ora sono in ufficio per continuare a monitorare la situazione e fornirvi ulteriori aggiornamenti”.