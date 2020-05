Ma il cielo è sempre più blu”, brano e testo iconico dell’indimenticato Rino Gaetano torna in versione cover, reinterpretato da #italianallstars4life , oltre cinquanta artisti big della musica italiana – da un’idea di Franco Zanetti direttore di Rockol con la collaborazione di Tagagi & Ketra e Dardust – a favore della Croce Rossa Italia. Accompagnato da un videoclip, diretto a distanza da Mauro Russo, lo storico brano ha riunito intorno a sé tante star della musica in un abbraccio virtuale “distanti ma vicini”, un abbraccio forte e simbolico per superare questo difficile momento per il Paese; ma non solo, un brano solidale i cui proventi sosterranno la nostra Croce Rossa. Abbiamo sentito Alessandro Gaetano e la mamma Anna Gaetano, rispettivamente nipote e sorella del geniale cantautore, scomparso a Roma il 2 giugno 1981, ideatori e creatori del Rino Gaetano Day. Alessandro, cantante e una delle voci, chitarra, creatore della Rino Gaetano Band Official.

“Ma il cielo è sempre più blu” diventa un brano solidale nell’emergenza Coronavirus: come è nato il progetto? Qual è il filo comune che vi ha legato?

Questa versione di “Ma il cielo è sempre più blu” è un lavoro di sinergia di oltre 50 talenti che appartengono a decadi diverse, a stili opposti, e via dicendo. Un progetto che unisce. Ogni partecipazione è sentita, interpretare un brano di Rino credo sia un onore per me quanto per chiunque. E’ un lavoro magistrale perché sia le riprese, sia le registrazioni di ognuno di noi, sono “homemade”, realizzate da ciascun artista probabilmente con supporti tecnici non proprio professionali e consegnati in tempi minimi. Eppure, il lavoro finale è compatto e scorrevole, nel pieno stile di mio zio. Io e Anna ringraziamo tutti i professionisti che questo grandioso progetto ha coinvolto.

Il filo comune che ha legato tutti noi è il desiderio di partecipare a un gesto solidale in un momento drammatico. Tributiamo mio zio Rino Gaetano interpretandone un brano ricco di paradossi e che esprime la necessità e il diritto di poter sperare in un domani più sereno, come da suo stile. L’interpretazione di #italianallstars4life ovviamente non vuole sostituirsi all’originale e qualsiasi altro commento sul prodotto finale, credo sia superfluo.

Un progetto che unisce: come è nata l’idea?

L’idea è nata dal grande entusiasmo di Franco Zanetti, direttore di Rockol e si è sviluppato in un clima di altrettanta gentilezza. È stato realmente #iltempodellagentilezza, hashtag lanciato dalla Croce Rossa Italiana, per la quale questo progetto intende raccogliere fondi a causa dell’emergenza COVID-19. Ci discostiamo invece da quanti altri progetti che coinvolgono Rino Gaetano dilagano in questo momento. L’unico del quale siamo stati messi al corrente è quello di #italianallstars4life

I tuoi progetti prossimi? Siamo nella Fase 2 dell’emergenza e alle porte c’è il 2 giugno, data in cui organizzate il Rino Gaetano Day, con migliaia di persone:

Adesso sarà il momento di concentrarmi con la Rino Gaetano Band su quanto organizzeremo per il 2 giugno, giorno della scomparsa di Rino che commemoriamo da sempre con il Rino Gaetano Day. Ci saranno delle piccole sorprese, spero che riusciremo a regalare alle persone un breve momento di distrazione attraverso la musica, soprattutto in questo clima. Un numero incredibile di artisti ha risposto subito all’appello, tanti i nomi: Loredana Bertè, Annalisa, Alessandra Amoroso, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benjj & Fede, Boombadabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Cristina D’Avena, Gigi D’Alessio, Fred De Palma, Diodato, Dolcenera, Elodie, Emma, Fedez, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Francesco Sarcina, Saturnino, Umberto Tozzi, Ornella Vanoni e naturalmente Alessandro Gaetano.

Alessandra Paparelli