A cena con gli chef è l’iniziativa ideata da Pierpaolo Roselli di dinnerathome.it che si pone l’obiettivo di portare nelle case delle cooking class experience in diretta streaming con prestigiosi chef della cucina italiana, in una nuova atmosfera tra il reale e il virtuale. Un’esperienza da vivere a casa, in famiglia o con gruppi di amici a distanza, in cui gli chef entreranno solo virtualmente nelle cucine degli italiani guidando scrupolosamente la preparazione di un menù gourmet di 3 portate. Un’occasione unica di dialogo e interazione, per imparare a cucinare da grandi maestri in una atmosfera di piacevole convivialità e informalità. “In questo momento storico in cui a tutti viene chiesto di restare a casa e dove il distanziamento sociale e il rispetto delle restrizioni stanno cambiando le nostre abitudini, gli chef Stefano Marzetti (Ristorante Mirabelle – Hotel Splendide Royal), Giuseppe Di Iorio (Ristorante Aroma – Palazzo Manfredi) e Massimo Viglietti (Ristorante Taki Off), hanno deciso di diventare protagonisti del nuovo format ‘A Cena con gli Chef’ per essere vicini agli italiani, portando la loro idea di cucina nelle case di chiunque vorrà partecipare. – racconta Pier Paolo Roselli, ideatore del format – Sono bastati pochi minuti al telefono con lo chef Marzetti per condividere questa grande idea e per dare il via a una nuova forma di ristorazione e di convivialità tra chef, famiglie e amici. Saranno infatti proprio questi inarrivabili artigiani del gusto che selezioneranno gli ingredienti e le materie per la preparazione di ricette esclusivamente made in Italy, valorizzando il nostro Paese e le produzioni dei nostri territori”.

Degli speciali Chef Box saranno confezionati e consegnati a domicilio da Ercoli, la “storica bottega della gastronomia romana dal 1928”, che ha sposato la filosofia del progetto. “Abbiamo aperto Ercoli con il preciso obiettivo di dare risalto alle tante sfumature del patrimonio enogastronomico del nostro Paese – racconta Gino Cuminale – facendo ricerca tra affermate aziende e piccoli produttori. Da convinti sostenitori del Made in Italy a tavola, siamo ovviamente stati rimasti colpiti dal progetto ‘A Cena con gli Chef’ che mette al centro sapori e aggregazione”. Una piattaforma web collegherà in diretta streaming gli chef con le case degli italiani per insegnare a preparare in tempo reale la ricetta della serata, spiegando le caratteristiche delle materie prime e le tecniche da utilizzare. Il portale DINNERATHOME.IT raccoglierà le prenotazioni delle cooking experience che sono iniziate domenica 10 maggio alle ore 19.00, con una cena inaugurale in cui i tre artigiani del gusto saranno protagonisti in diretta streaming in occasione della “Festa della Mamma”: un’iniziativa di solidarietà e senza scopo di lucro in cui si verrà coinvolti in un cooking show virtuale unico ed esclusivo a 6 mani. Nel mese di maggio gli chef saranno poi disponibili nei diversi giorni della settimana, secondo un calendario le cui prenotazioni saranno raccolte via email a chiunque ne farà richiesta, da qualsiasi città d’Italia. Domenica e lunedì con Massimo Viglietti, martedì, giovedì e sabato con Stefano Marzetti, mercoledì e venerdì con Giuseppe Di Iorio: saranno incontri unici da non perdere! A cena con gli chef è la prima iniziativa promossa dal nuovo portale www.dinnerathome.it e da Dimensione Suono Soft, la radio del relax e del benessere, dedicato al mondo delle dinner experience a casa tua. In aggiunta alle cooking class interattive, gli amanti del gusto e dell’innovazione avranno la possibilità di prenotare eleganti cene multi-sensoriali, con chef stellati e live performance, ispirate al format www.immersiveshowdinner.com, oltre ad esclusivi servizi di delivery per eventi privati e aziendali.

Per informazioni contattare info@dinnerathome.it oppure chiamare il 344.3405038.