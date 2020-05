Autrici e Autori in Vetrina lancia la sua Fase 2 con Manualeggiamo. La rassegna letteraria curata e promossa da Lucia Migliaccio e Barbara Cultrera, dopo la maratona social tra marzo e aprile, dà il via questa sera alla sua seconda iniziativa in tempo di restrizioni. Ogni venerdì dalla pagina Facebook e dal profilo Instagram dell’associazione Prima verranno presentati dei libri tascabili di autori vari, manuali che insegnano a mettere in pratica i consigli degli esperti. Le due organizzatrici della rassegna hanno scelto di approfondire alcuni temi attraverso i titoli della collana Libri in Tasca di EPC editore, diretta da Maurizio Costantini. I volumi tascabili di questa raccolta trattano i temi più attuali e sono caratterizzati da un taglio operativo: gli argomenti variano dall’educazione all’alimentazione, dalla valorizzazione del sé al self help.

Si inizia tra qualche ora, Manualeggiamo sarà disponibile con un nuovo appuntamento ogni venerdì alle 19.00.