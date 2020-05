Nasce a Mentana il Laboratorio del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, il Presidente sarà Francesco Alaimo. Ne danno notizia attraverso una nota il Presidente Nazionale del Movimento Piergiorgio Benvenuti, la Responsabile per il Lazio Giuliana Salce ed il Responsabile per Roma e Provincia Fabio Ficosecco. “Con estrema soddisfazione comunichiamo che anche in Provincia di Roma ci sarà un Laboratorio di Ecoitaliasolidale a Mentana ed il Presidente sarà Francesco Alaimo, con l’intento di proteggere l’ambiente, insieme ai cittadini sensibili al tema – spiegano i responsabili –. Francesco è da sempre esperto in tematiche ambientali e sociali, ha contribuito da anni a combattere numerose iniziative contro l’inquinamento nell’intera Regione Lazio ed è protagonista di quel territorio”. Francesco Alaimo sarà già attivo nei prossimi giorni a Mentana con una iniziativa promossa dal movimento ecologista.

“In questo periodo dell’emergenza Covid-19, ed anche a Mentana proprio grazie al coinvolgimento del Responsabile Alaimo – continuano i dirigenti –, nei prossimi giorni verrà presentata l’idea denominata “La panchina della solidarietà”, oltre alle denunce via web sull’inquinamento presente, rischi e pericoli per la nostra salute che si corrono adottando pratiche sbagliate. Auguriamo buon lavoro a Francesco Alaimo per la sua attività a Mentana, consapevoli che il nostro Movimento sta diventando sempre di più protagonista del cambiamento in ambito sociale ed ambientale a livello nazionale”. edb