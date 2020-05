Monterotondo riparte con l’apertura parziale dei mercati, torneranno accessibili al pubblico da domani buona parte dei banchi di piazza della Resistenza e di piazza Berlinguer allo Scalo. In entrambi i casi l’ingresso sarà contingentato, per gli avventori ci sarà l’obbligo di guanti e mascherina, gli esercenti dovranno predisporre delle misure per il distanziamento dei clienti. Inoltre, da sabato l’Apm consentirà l’accesso all’Ecocentro previa prenotazione per il conferimento di rifiuti speciali anche da parte delle utenze domestiche.



Mercato, le nuove regole



“Dopo una valutazione tecnica sulle criticità dei mercati settimanali che ho seguito insieme alla giunta – spiega il sindaco Riccardo Varone –, agli uffici Comunali e in particolare con l’Assessore alle Attività Produttive Claudio Felici, ho emesso un’ordinanza che permette la riapertura, dal giorno venerdì 8 maggio 2020, delle attività dei due mercati cittadini, seppur limitati al settore alimentare e al settore di piante e fiori (codice Ateco 47.76.10)”. Per poter ripartire in piena sicurezza, gli esercenti dei due mercati saranno tenuti a garantire a regolamentare e scaglionare gli accessi. Dovranno essere disponibili e accessibili i sistemi per la disinfezione delle mani e i guanti usa e getta. Tutte le attività dovranno essere svolte dagli operatori con mascherina e guanti, in particolare nei casi in cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale. Gli accessi verranno disciplinati dagli agenti della Polizia Locale coadiuvati dai volontari della Guardia Faunistica Ambientale: Mercato Monterotondo Centro (Piazza della Resistenza) 50 persone ogni 30 minuti, Mercato Monterotondo Scalo (Piazza Berlinguer) 45 persone ogni 30 minuti. I banchisti possono contattare per qualsiasi informazione il geometra Vincenzo Bellucci telefonicamente allo 0690964229 o per e-mail all’indirizzo vincenzo.bellucci@comune.monterotondo.rm.it.



Ecocentro con prenotazione



Già da ieri è possibile prenotarsi sul sito dell’Apm per poter conferire rifiuti speciali presso il centro di raccolta di via Einstein. Da sabato 9 maggio verranno accolti i primi cittadini, anche in questo caso per accedere all’Ecocentro sarà necessario seguire alcune regole. Bisognerà indossare guanti e mascherina, mostrare la richiesta della prenotazione digitale o cartacea, esibire un documento di riconoscimento (e una fotocopia del documento e della delega dell’intestatario se non si è il titolare dell’utenza) e l’ultimo bollettino Tari pagato.

“Questa modalità – afferma Paolo Bracchi, presidente Apm – ci consente di offrire accessi regolamentati e scaglionati, nel pieno rispetto del distanziamento sociale e delle norme previste dal Dpcm del 27 aprile 2020 finalizzate a limitare e contrastare la circolazione del Covid-19. Quello del centro di raccolta è un servizio di grande utilità per tutto il territorio, in questo modo sarà tutelata la salute tanto dei cittadini quanto dei nostri operatori”. Il centro di raccolta sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 (2 accessi ogni 15 minuti) e dalle 13.15 alle 18.00 (un accesso ogni 15 minuti).

Emanuele Del Baglivo