“Metti in circolo il tuo amore”. Questo lo slogan con cui il 60° stormo dell’Aeronautica militare, con base all’aeroporto di Guidonia, ha promosso una giornata interamente dedicata alla donazione di sangue. Ieri, 6 maggio, il personale militare è stato il protagonista di un concreto gesto di amore e solidarietà “per ricordare, oggi più che mai – spiegano dalla prestigiosa istituzione militare-, che non dobbiamo dimenticarci di chi necessita di sangue anche in condizioni di emergenza”. L’iniziativa, coordinata dal personale sanitario dell’Infermeria del 60° Stormo, è stata promossa dalla Onlus “Ad Spem” (Associazione donatori sangue problemi ematologici), i quali tutti hanno garantito, ai circa 40 donatori, il rispetto delle normative vigenti. Gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare, oltre a garantire le attività di routine, come la sorveglianza dello spazio aereo, la ricerca e soccorso, i trasporti sanitari urgenti di persone in imminente pericolo di vita, sono particolarmente impegnati nel far fronte alla grande emergenza scatenata dalla diffusione del Covid-19. RedCro