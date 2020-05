“Abbiamo convocato il consiglio comunale online ed è andata molto bene, ha visto anche la partecipazione di numerosi cittadini collegati. Con il lavoro che abbiamo svolto con il sindaco Alessandro Lundini e il vicesindaco Cinzia Cara, possiamo davvero dire che in questo difficile periodo è emerso il meglio da parte di tutta l’amministrazione comunale e l’intera popolazione che ha affrontato l’emergenza con senso di responsabilità e comunità” così Mariangela Valeriani, presidente del consiglio comunale di Marcellina.

Infatti l’amministrazione ha spostato tutte le attività online: giunte, consigli comunali e riunioni istituzionali si svolgono regolarmente in video-collegamento per rispettare le misure anti-contagio. “All’ordine del giorno – continua Valeriani – c’erano la variazione di bilancio, i buoni spesa per la cittadinanza e le comunicazioni del sindaco sui provvedimenti per la gestione dell’emergenza sanitaria”.

Le attività istituzionali online a Marcellina sono rese possibili grazie alla piattaforma di videoconferenze che ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali che conta oltre 3mila Comuni soci in tutta Italia, ha messo gratuitamente a disposizione di tutti gli enti locali della Penisola proprio per evitare la paralisi dei lavori dei Comuni, oggi più che mai importanti. “Abbiamo voluto usufruire del servizio ASMEL perché avevamo bisogno di essere supportati da una realtà seria e affidabile, anche per garantire la dovuta pubblicizzazione del consiglio comunale affinché anche i cittadini potessero partecipare, come infatti è poi avvenuto”, conclude Valeriani.

La rete degli associati ASMEL si è adoperata in questa fase d’emergenza per affiancare e supportare gli enti locali non solo con il servizio di videoconferenze, ma anche fornendo la possibilità di usufruire di guide operative per completare le procedure di attivazione dello smart-working, svolgere le gare d’appalto attraverso lo strumento del seggio telematico e consultare un ampio archivio di ordinanze sindacali in fac-simile per velocizzare il lavoro degli amministratori.