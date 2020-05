Il protocollo è stato firmato dal presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese: messe con i fedeli dal 18 maggio in tutta Italia. Ma non come prima. Precauzioni per la pandemia: entrate contingentate, uso delle protezioni individuali, gel igienizzante al posto dell’acquasantiera che deve restare vuota, volontari che gestiscono entrate e uscite. Per distribuire la comunione il celebrante dovrà igienizzare le mani e indossare i guanti e la mascherina, facendo attenzione a non entrare mai in contatto con le mani dei fedeli. E nella messa, niente più segno della pace dandosi la mano.