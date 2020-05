Un incontro urgente sul caso dell’Ihg di Guidonia Montecelio, dove si sta chiudendo il centro diurno per i malati di Alzheimer e i degenti sono stati portati altrove per far posto al padiglione dei pazienti Covid. A chiedere un vertice in videoconferenza (chiaramente) sono i sindacati, Cgil, Cisl e Uil che scrivono alla Regione Lazio, all’Ihg e alla Asl Roma 5. La chiusura del centro diurno va avanti dagli inizi di aprile e 40 degenti affetti da malattie neuro degenerative sono stati ricoverati nella Rsa Villa Sacra Famiglia mentre nelle struttura dell’Ihg un padiglione è stato allestito per i pazienti Covid. I sindacati hanno subito acceso un riflettore chiedendo controlli e misure di sicurezza ma ora tornano a lanciare l’allarme, ci sono troppe criticità. “Il trasferimento di pazienti dalla struttura di Guidonia alla Camilluccia a Roma ha creato notevoli disagi e interrogativi alle famiglie che chiedono certezze e le prospettive per i propri congiunti”. E non si può lasciare come alternativa il vuoto: “La chiusura del centro diurno richiede necessariamente forme di sostegno alle famiglie e forme di rimodulazione dell’assistenza che pur tenendo conto delle criticità legate alla pandemia, possano consentire le cure necessarie al mantenimento delle capacità cognitive dei pazienti, anche dal punto di vista socio-sanitario, e siano di supporto e sollievo alle loro famiglie che proprio in questo momento, necessitano di massima attenzione da parte del servizio pubblico”.