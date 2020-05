Il sindaco Michel Barbet ha firmato un’ordinanza per regolamentare la fruizione degli spazi verdi. “Ho firmato poco fa l’ordinanza che prevede la chiusura di parchi e giardini pubblici dove sono presenti aree giochi per bambini fino al prossimo 19 maggio. Sono aperte, invece, le aree per lo sgambamento dei cani e le aree verdi arredate con pochissimi giochi.

Si invitano i cittadini a verificare le aree accessibili per non incorrere in sanzioni. Si tratta di un provvedimento necessario per tutelare la salute di tutti i cittadini, evitando così situazioni di assembramento che potrebbero verificarsi. Non è stato facile prendere questa decisione, ma in questa fase 2 ritengo che sia necessario avere la massima prudenza. Il Coronavirus è ancora fra noi, abbiamo i casi positivi in Città che ce lo ricordano e le possibilità di contagio non sono certamente sparite il 4 maggio. E’ giusto che ci sia un percorso graduale di ritorno alla normalità, ma deve essere accompagnato dalla pazienza e dal buonsenso di tutti. Soltanto tutti insieme con responsabilità riusciremo ad uscire da questo incubo”.