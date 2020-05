Un numero che non ci si aspettava 29 nuovi casi positivi nei territori della Asl Roma 5 ma la Regione Lazio precisa che di questi 22 sono un recupero di notifiche arretrate. “Il 100% del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria e 5 postazioni per tampone drive in attivo sul territorio di Monterotondo, Tivoli, Guidonia, Subiaco e Colleferro”.