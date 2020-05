Parchi chiusi con l’erba alta lasciati al degrado: l’immagine della fase due a Guidonia Montecelio scattata da Alessandro Messa, coordinatore della Lega. La condizione in cui versano i parchi è – per il leghista – l’ennesima prova “dell’incapacità gestionale e amministrativa dei grillini”. La mancata manutenzione degli spazi versi potrebbe essere il vero motivo della prolungata chiusura, anche ora che il decreto Conte lo consentirebbe seppure con gli accessi contingentati. “Il sindaco Barbet quotidianamente impegnato sui social, doveva dedicare un minimo del suo tempo, mensilmente retribuito dalla collettività, per dare disposizioni in merito agli uffici competenti. Invece ha lasciato che la città di spegnesse”.