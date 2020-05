l’Italia nella fase due, quella di convivenza del coronavirus, in base alle indicazioni contenute nell’ultimo decreto Conte anche i Comuni si adeguano, prendono le decisioni negli ambiti di competenza. Per quanto riguarda le norme generali, oggi molti torneranno a lavoro ma restano fermi i commercianti che potranno aprire i negozi il 18 maggio. Ristoranti e bar sono autorizzati da oggi all’asporto, quindi si potrà ordinare e ritirare la consumazione da portare via. Sugli spostamenti resta l’autocertificazione, una nuova, con possibilità di muoversi all’interno della regione per motivi di lavoro, salute e urgenza con l’aggiunta della visita ai congiunti, nei quali rientrano anche gli affetti stabili, cioè i fidanzati. L’autocertificazione non serve per andare in ufficio ma in questo caso bisognerà mostrare un tesserino o una lettera dell’azienda. Si può fare sport, correre e camminare, anche lontani da casa, purché da soli o al massimo con il convivente ma con la distanza di due metri e sempre evitando assembramenti.

L’ordinanza regionale di Zingaretti ha disposto alcune regole per la fase due nel Lazio: l’obbligo di mascherina, la capienza al 50% su ogni mezzo, l’installazione di dispenser con igienizzante nelle stazioni. Mascherine e guanti obbligatori anche per i locali che riapriranno, ricordando che è consentito solo il delivery e il take away e mai la consumazione sul posto.

I Comuni recepiscono tutte le indicazioni e poi hanno un proprio ambito decisionale. Uno su tutti quello dei parchi, in sostanza il Governo ha dato il via libera all’apertura ma solo se si possa garantire il controllo. Nel caso di Guidonia Montecelio e Tivoli i parchi restano chiusi. Il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti già diversi giorni fa ha anticipato che sarà vietato l’accesso fino al 17 maggio. E anche il collega di Guidonia, Michel Barbet lascia le aree verdi per il momento chiuse. Barbet ha aperto con un’ordinanza il cimitero che invece a Tivoli resta chiuso: da oggi si potrà andare al camposanto di Montecelio ma con entrate scaglionate, massimo 15 persone alla volta. geape.