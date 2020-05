Al via la fase 2 a Monterotondo. Tornano fruibili parchi e cimiteri, i negozi saranno aperti per più ore nel corso della giornata, più flessibilità per l’attività sportiva all’aperto, parte anche il trasporto pubblico contingentato. Tuttavia, Riccardo Varone continua a predicare prudenza e invita i propri cittadini a limitare le uscite e a rispettare le regole, comportandosi in modo responsabile. “Sarà il momento più delicato e secondo me più difficile – spiega il sindaco –. Non sarà tutto come prima, ci saranno ancora regole da rispettare in maniera rigida ed è importante la responsabilità di tutti. Solo se saremo responsabili potremo ripartire e continuare ad allargare le maglie per abituarsi a convivere con questa condizione sanitaria, ma andrà fatto con prudenza altrimenti tutto sarà stato inutile e non possiamo permettercelo”.



Il vademecum



Dal 6 maggio sarà possibile tornare a fare visita ai propri cari defunti presso i cimiteri comunali di via Mazzini e via Einaudi, dal martedì alla domenica con orario 9.00-13.00. In ognuna delle due strutture è consentito l’accesso giornaliero ad un numero massimo di 360 visitatori, secondo una distribuzione di 90 visitatori per ogni ora, e di 30 visitatori ogni 20 minuti. Proprio per questo anche il tempo di permanenza massimo all’interno dei cimiteri consentito per ogni persona è limitato a 20 minuti. Obbligo per tutti i visitatori di guanti e mascherina. I Dpi dovranno essere utilizzati anche per accedere ai parchi pubblici: Giardino del Cigno con capienza massima di 40 persone ogni ora, Parco Arcobaleno (ex Onmi) con capienza massima 80 persone ogni ora, Area vede Green Village, Parco Don Puglisi, Giardino Piazza Gandhi. I bambini possono recarsi ai giardini con un solo adulto accompagnatore, per tutti l’accesso contingentato è previsto nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 16.00-19.00. L’attività sportiva, consentita in forma individuale, potrà essere esercitata anche nei parchi, ma nel rispetto delle distanze di sicurezza. La fase 2 cambia qualcosa anche per le attività commerciali, da oggi gli esercenti eretini osservano il nuovo orario di apertura 8.00-20.30 (fino alle 21 per l’asporto), valido tutti i giorni. Anche i mezzi pubblici Cotral, Rossi Bus, Trenitalia riprendono la propria attività quasi a pieno regime da questa mattina, con alcune accortezze. Sui mezzi sarà garantito il distanziamento di un metro con una riduzione delle sedute e della capienza di circa il 50%, ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina e di salire a bordo da un’unica porta.

Emanuele Del Baglivo