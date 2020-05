C’era una volta in un paese lontano, ma non troppo, una comunità in isolamento che cercava di difendersi da un virus aggressivo e difficile da gestire. Saranno le fiabe, quelle per bambini, le protagoniste delle serate social per i più piccoli, grazie ad una iniziativa firmata dalla consigliera del sindaco delegata per le Politiche dell’infanzia del Comune di Tivoli, Anna Maria Pensa, “Una fiaba per la buonanotte”, che sulla pagina facebook “Politiche per l’Infanzia” (https://www.facebook.com/Politiche-per-linfanzia-360617310791850/) ha creato uno spazio di accompagnamento dolce al sonno pensato per i più piccoli alle prese come gli adulti con l’emergenza Coronavirus. Si parte oggi, venerdì primo maggio, alle 20, con la prima video fiaba letta dalla sindaca di Carsoli Velia Nazzarro. Si proseguirà con le altre video letture mercoledì 6, lunedì 11, sabato 16, giovedì 21, martedì 26 e domenica 31 maggio. Tra i “narratori di pace e serenità”, ci saranno anche: il direttore di Villa d’Este e Villa Adriana Andrea Bruciati, il procuratore della Repubblica del Tribunale di Tivoli Francesco Menditto, il sindaco di Subiaco Francesco Pelliccia, il parroco di Villalba Don Denis Kibangu Malonda. Le video fiabe saranno montate da Laura Venditti. “Il progetto nasce dal desiderio di sostenere le famiglie in questo momento di estrema delicatezza”, commenta la consigliera Pensa, “e s’intreccia con un’iniziativa dell’Apei (l’Associazione dei pedagogisti ed educatori italiani), con la quale ho collaborato alla stesura della ‘Pedagogia dell’emergenza’: circa 400 professionisti dell’educazione offrono ora consulenza pedagogica ed educativa non soltanto per i bambini, ma anche per gli adulti e gli anziani. Un intervento di grande qualità e alta professionalità a servizio delle famiglie offerto a titolo gratuito, che tanti Comuni stanno adottando per offrire sostegno. Leggerò anche io una fiaba, come mi ha chiesto di fare il sindaco. Ho scelto ‘Il Gatto con gli stivali’, che mi ha suggerito una bambina, Viola. Inoltre, care mamme e papà, fate anche voi un video con la vostra fiaba preferita e partecipate a una bellissima gara di giocosità”. Tra un appuntamento e l’altro saranno raccolti disegni a tema e riflessioni e al termine dell’iniziativa verrà riletta la fiaba più bella.