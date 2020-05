Il Covid-19 non ferma le celebrazioni per la Madonna di Quintiliolo: la tradizionale Infiorata di Tivoli si sposta sul digital, coinvolgendo i classici protagonisti ma anche cittadini e i devoti attraverso un contest fotografico. Il mese di maggio rappresenta da sempre per i tiburtini, il tempo in cui la Madonna di Quintiliolo lascia il santuario e arriva alla Basilica Cattedrale, per restarci fino ad agosto. Il legame secolare con questa immagine sacra è molto forte per i cittadini, che ne celebrano l’entrata in città. Tivoli da 27 anni si veste di fiori colorati grazie alla realizzazione di un’infiorata lungo via Domenico Giuliani, che unisce sempre la creatività e l’arte a una forte devozione. Nella notte del sabato i fioristi – e molto spesso anche sotto la pioggia – lavorano per realizzare il maestoso tappeto di fiori su cui l’immagine della Madonna deve passare. Quest’anno, purtroppo, l’emergenza sanitaria in corso non permetterà la manifestazione, che avrebbe avuto due luoghi da cui ammirare l’operosità dei fedeli: il classico appuntamento su via Domenico Giuliani a opera della “Contrada Via Maggiore”, e uno su via di Ponte Gregoriano, con i quadri creati dall’associazione “Tutti_giù”.

“Disperdere questo immenso patrimonio creativo sarebbe stato davvero un brutto colpo per la città e per la comunità tiburtina, così, nell’ambito della delega come consigliera del sindaco alle Politiche di valorizzazione delle tradizioni e folklore, ho pensato che la tradizione potesse essere coniugata con i social network”, spiega la consigliera Irene Timperi, “e che, seppur virtualmente, saremmo potuti stare vicini e celebrare ancora una volta questo nostro importante simbolo”. È nata, così, la volontà di raccontare l’evento con una ‘infiorata digitale’ attraverso un contest. A partire da mercoledì 29, sulla pagina Facebook della delegata Irene Timperi, verranno raccolti i video e verrà raccontata la storia che lega i tiburtini alla Madonna di Quintiliolo e chi vorrà potrà partecipare al contest realizzando un’opera fioristica (oppure utilizzando qualsiasi altro materiale, meglio ancora se di riciclo) sul balcone di casa, sui terrazzi o dentro casa, esprimendo così il proprio stato d’animo, la devozione e la propria arte in onore della Madonna di Quintiliolo.

Scattate foto ai vostri lavori, pubblicatele sulle vostre pagine Facebook con l’hashtag #InfiorataTivoliDigital e inviatele a infiorata@comune.tivoli.rm.it, i giorni per partecipare sono mercoledì 29 e giovedì 30 aprile. Domenica 3 maggio potrete vedere il vostro lavoro pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sul portale di Comunicacity e sulla pagina Facebook del sindaco (@Giuseppe Proietti Sindaco).