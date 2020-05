Come già predisposto per le festività pasquali, anche il 1° maggio saranno monitorate in modo strategico le strade principali e le zone di campagna di Monterotondo, Fonte Nuova e Mentana anche tramite l’utilizzo di droni e altri sistemi tecnologici. L’attività di controllo verrà effettuata grazie al coordinamento tra i Comandi di Polizia Locale dei rispettivi comuni e il Comando dei Carabinieri.