Il Nomentana Hospital è ufficialmente una struttura Covid free. All’interno della clinica di Fonte Nuova non sono più presenti pazienti positivi al Coronavirus dal 18 aprile. Il numero dei tamponi eseguiti con il supporto della Asl Roma 5 è salito a circa 1500. I pazienti e gli operatori sanitari testati, in caso di positività, sono stati posti in quarantena domiciliare. Tuttavia, nessun nuovo operatore è risultato positivo rispetto agli ultimi bollettini diffusi dalla direzione sanitaria della clinica di Tor Lupara. “In particolare, dal 18 aprile ad oggi, sono stati effettuati oltre 300 tamponi, tutti con esito negativo ed è stata effettuata la sanificazione dei locali della Casa di Cura – recita quest’ultimo aggiornamento inviato dal Nh al Comune –. Il presidio della struttura è sempre garantito H24 dal personale medico presente, nei turni di mattina, pomeriggio e notte supervisionati dalla direzione sanitaria. Gli operatori sanitari che si recano al lavoro in struttura hanno l’obbligo di rientrare, alla fine del servizio, direttamente a domicilio senza tappe intermedie”. edb