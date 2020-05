Di fronte ai controlli anti-covid hanno reagito dando in escandescenze e minacciando, a seconda dei casi, una guardia giurata e i poliziotti di una pattuglia. E’ successo per due volte negli ultimi giorni a Guidonia. Un vigilante dell’agromercato di via Tenuta del Cavaliere è stato aggredito e minacciato da un egiziano di 24 anni che era stato sorpreso a tentare di entrare scavalcando la recinzione. “Ti ammazzo” ha urlato senza esitare a scagliarsi contro l’addetto alla sicurezza. L’uomo è stato denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, ma anche per violazione di proprietà privata e del decreto governativo sulle misure per il contenimento del Covid. La guardia è stata medicata sul posto.

L’altro episodio è accaduto a Villalba. La polizia ha fatto scattare la denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per un cinquantenne, italiano, che si è scagliato contro due agenti che lo avevano sorpreso a correre in violazione delle misure che, per il momento, consentono questa pratica solo nelle vicinanze di casa. I poliziotti sono strati medicati in ospedale, con 5 giorni di prognosi. RedCro