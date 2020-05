Entrata sicura e controllata, una spinta nella fiducia per i cittadini e nel lavoro per i commercianti: mercati da allestire nei campi sportivi di Guidonia Montecelio. La proposta è di Mario Lomuscio, consigliere comunale del Pd, che nell’ambito di un incontro con i negozianti e gli operatori del mercato ha raccolto l’allarme del settore individuando una possibile soluzione per quanto riguarda il commercio all’aperto settimanale. “Si tratta di una soluzione che consentirebbe di garantire un minimo di ripresa per i banchi che stanno subendo un grave colpo, far ripartire i mercati all’interno dei campi sportivi assicurerebbe un minimo di tranquillità e serenità al consumatore e agli stessi commercianti”. Controllo all’entrata, niente assembramenti, presenza della protezione civile all’ingresso e poi i banchi allestiti chiaramente non sul campo vero e proprio, ma nell’area adiacente tutto intorno. “Una iniziativa che hanno assunto in diverse città del nord per affrontare questa fase di emergenza sanitaria consentendo però una ripartenza”.