Un brano per sostenere l’Istituto Spallanzani di Roma nel lavoro di ricerca sul Covid-19: è questo il progetto solidale nato pochi giorni fa di Luca Barbarossa, amato cantautore e musicista, speaker a Rai Radio 2 che lancia una raccolta fondi con la canzone “Non è inutile”, accompagnato da un videoclip inedito e originale, in cui hanno partecipato anche i colleghi, gli amici Neri Marcorè, Anna Foglietta, Andrea Delogu, Francesco Montanari e Frances Alina Ascione, eccellente cantante e corista. Il testo del brano è liberamente ispirato da una lettera del regista Ettore Scola a sua figlia Paola, allora adolescente: “non è inutile che tu mi voglia bene, non è inutile far felici le persone, non è inutile pensare di salvare il mondo e non riuscirci mai”. Il brano è prodotto da Francesco Valente e Maurizio Mariani, musica di Luca Barbarossa; edizioni Margutta 86 Srl. Con il sostegno della Regione Lazio, Luca Barbarossa ha deciso quindi di pubblicare “Non è inutile” e di devolvere tutto all’Istituto Spallanzani per il progetto sulla ricerca contro il Coronavirus.

Una canzone che è una carezza al cuore e all’anima

“In questo momento di profondo smarrimento e di forte riscoperta del senso della comunità”- dice Luca – “voglio essere vicino ai medici, agli infermieri e ai ricercatori, al personale ospedaliero che sta lottando in prima linea per sconfiggere questa terribile pandemia”. E ancora: “Una sola parola, grazie. Grazie a chi ha dato la sua vita per salvare la nostra, a chi tutti i giorni combatte in prima linea, a chi nei laboratori di ricerca sta studiando una via d’uscita a questa terribile emergenza. Questa canzone è per voi, per noi, per il futuro che tutti auspichiamo. Grazie a chi vorrà contribuire concretamente al progetto di ricerca contro il Covid-19 dell’Istituto L. Spallanzani di Roma. Ogni vostro gesto, sguardo, attenzione Non è inutile”. L’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma è notoriamente un’eccellenza mondiale nel campo delle malattie infettive e sta affrontando un’emergenza sanitaria – lo abbiamo visto da subito – che ha bisogno del sostegno di tutti noi che beneficiamo assolutamente delle importantissime e indiscutibili competenze e valore messi in campo dal personale medico e scientifico. alepap.

E’ possibile contribuire alla raccolta fondi con un versamento sul Conto Corrente dell’INMI L. Spallanzani

IBAN: IT 75 A 02008 05140 000400005240

Causale: Non è inutile, Donazione a favore dell’INMI L. Spallanzani per emergenza Coronavirus