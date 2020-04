di Alessandra Paparelli

L’emergenza Coronavirus ha portato alla luce una tragedia nascosta, sospesa nel vuoto, sepolta dalla polvere sotto al tappeto: la tragedia delle RSA, residenza sanitaria assistenziale. Le polemiche e il grido di allarme, come di aiuto, sono tante. Allarme Oms sugli anziani “Nelle RSA il 50% dei morti​​​​​” e non solo nel nostro Paese. In Europa situazione grave”. L’Istituto Superiore di Sanità aggiunge che “gran parte delle infezioni avvengono e sono avvenute nelle RSA e poi in famiglia”. In Italia sono già moltissime le inchieste che riguardano le case di riposo. L’86% delle vittime tedesche era over 70. Molti i casi anche in Spagna e in Francia.

E allora, forse, è arrivato il momento di interrogarci, di tirare fuori la polvere dal tappeto e smetterla con l’ipocrisia: la fine del mondo agricolo ha relegato l’anziano in un angolo e messo le persone anziane definitivamente nel dimenticatoio. Il nostro grande patrimonio, la memoria storica di questo Paese, messo via, come si fa con i vecchi giocatoli o le robe vecchie nelle soffitte. Vedere i corsi di informatica per gli anziani, trattati come poveri ebeti è cosa deprimente, a mio avviso. Questo ha segnato una parte consistente della nostra autocondanna alla stupidità digitalizzata. Allo sciocchezzaio in rete.

E non è solo l’uscita dal sistema di produzione dell’anziano il problema. C’è la deliberata volontà di non fare i conti con la finitezza umana, una volontà diffusa ovunque; la società “liquida” usa e getta che professava Zygmunt Baumann ci ha portato a questo (“crisi del concetto di comunità e l’emergere di un individualismo sfrenato”). Una società improntata solo all’apparenza. Ci rifiutiamo di pensare alla morte, la allontaniamo. Si preferisce consumare merci inutili, acquistare oggetti che non ci servono, si preferisce sciupare la vita “portandola in giro in balìa del quotidiano gioco balordo degli incontri e degli inviti, fino a farne una stucchevole estranea” (cito Constantinos Kavafis). Eppure se vogliamo fare uno sforzo intellettuale, se vogliamo davvero interrogarci sul senso della nostra vita e dell’esistenza umana, non c’è altra possibilità che prendere atto della nostra finitezza, solo così potremo comprendere che siamo tutti accomunati dallo stesso destino e forse capire che passare il tempo ad odiarci, ad ucciderci, a fregare il prossimo, a vivere di mezzucci e giochetti non è la strada da seguire. Non più.

Purtroppo il consumismo sfrenato ci ha ridotto carne da macello, la società industriale si occupa di soggetti produttivi e consumanti. La persona anziana non produce più nulla in termini materiali e consuma poco. Da qui, il dramma.

Non ho mai voluto che le mie nonne andassero in case di riposo, se non per malattie o patologie impossibili da sostenere e supportare in casa. Era per figli e nipoti motivo di sconfitta. Esistono certamente situazioni dove si rende necessario il ricovero, anche per la complessità, appunto, di alcune patologie; tuttavia sono troppi i casi in cui l’anziano viene parcheggiato lì e abbandonato e sono troppi i casi in cui questi luoghi non sono affatto come li si dipinge nelle brochure patinate con un filo di glamour. Personalmente li ho visti quei luoghi, ho raccolto qualche testimonianza e ci sono stata, anche in passato. Lì vive la morte, si respira la morte già, lì vive il senso dell’abbandono, la solitudine e talvolta perfino l’accanimento. Come abbiamo permesso che le RSA diventassero il luogo dove depositare i morenti, gli avviati alla morte, i morti che camminano? Naturalmente con il beneplacito della comunità, con un silenzio da polvere sotto il tappeto, con ipocrisia.

In epoca di Coronavirus e di quarantena, la tragedia delle RSA è una dolorosa e grande vergogna, non solo italiana, ma c’è di peggio: ha rivelato quello che tutti sapevamo, tacendo, pur senza essercelo mai detto chiaramente, almeno come comunità. Le RSA, anche quelle apparentemente più belle, pulite e grandi, sono dei lager dove gli anziani, gente che ha lavorato duramente tutta una vita, in casa e fuori casa, tirando su anche i figli, vengono abbandonati.

Le RSA sono un modello da ridiscutere e tanti i punti da approfondire, anche materiali. Sono il luogo dove, tutti noi complici, anche trovando personale gentile e competente, nascondiamo l’ultimo viaggio dei nostri genitori e nonni verso la morte, perché nella nostra società globalizzata la morte deve essere nascosta, altrimenti poi ci passa la voglia e il desiderio di entrare nei negozi a comprare merci e oggetti inutili. E allora meglio far finta di niente. La tragedia delle RSA al tempo del Covid-19 sarà oggetto della Magistratura e probabilmente porterà nei tribunali parecchi “irresponsabili”, ma il problema vero è altrove, in noi stessi, nel nostro esorcizzare la morte relegandola nei lager per anziani. E su questo punto, forse, dovremmo riflettere e interrogarci.

E come professava lo stesso Bauman “nessuno è più compagno di strada ma antagonista di qualcuno, da cui guardarsi”.