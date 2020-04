di Alessandra Paparelli

Intervista a Giovanni Luca Picariello, in arte Ghemon, artista dell’hip pop, musicista originale e raffinato, a metà tra il cantautorato e il rap. Uno stile personalissimo che lo ha reso uno degli artisti più apprezzati del panorama italiano, big tra i grandi cantautori dello scenario nazionale.

Artista di grande talento e sensibilità, elegante, anticonformista, libero

È uscito il 24 aprile l’attesissimo album di Ghemon, “Scritto nelle Stelle”, una coproduzione Carosello Records e Artist First, il sesto lavoro del cantautore avellinese, disponibile anche in vinile. Abbiamo apprezzato Ghemon nel Sanremo 2019, con un brano raffinatissimo ed elegante “Rosa Viola”, che parlava d’amore, di una relazione sospesa e a metà. Ci è piaciuto moltissimo anche nella serata dei duetti, insieme a Diodato e Calibro 35. “Scritto nelle stelle” è stato anticipato dai singoli “Questioni di Principio”, “In un certo qual modo” e “Buona Stella” e come per i lavori precedenti vede la produzione esecutiva di Tommaso Colliva. Il brano Buona Stella, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è accompagnato da un originalissimo videoclip ai tempi della quarantena, in cui l’artista ha riunito virtualmente le persone a lui care, in un abbraccio tra i suoi familiari, la sua fidanzata, gli amici, i parenti e naturalmente, anche il suo adorato cane.

In una originale round-table e video-conferenza stampa, l’intervista a un big della musica, con questo nuovo album ricco di significati e vita. Partendo dal tuo libro del 2018 “Io sono. Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle”: a che punto si piazza nello sviluppo della tua vita quel libro, l’album “Mezzanotte” di allora, alla luce di questo nuovo disco “Scritto nelle Stelle” e quel finale aperto del libro stesso?

Quel libro, su cui scherzavo che fosse il mio libro postumo, raccontava tante cose di me e voleva far capire una cosa importante: per un artista non è sempre facile esprimersi e farsi accettare; un cantante, per mantenere quell’aura di sogno, magari non racconta volentieri i percorsi difficili, le cadute, gli ostacoli e delusioni. Il libro si fermava, in effetti, a livello temporale da una parte specifica: stava per uscire l’album Mezzanotte, sempre nel 2018. Nel momento in cui Mezzanotte è uscito, sono iniziate a cambiate tante cose e ho potuto parlare anche di situazioni che non erano andate bene. L’album di oggi, “Scritto nelle Stelle”, è il titolo del mio muovermi in avanti, il mettermi alle spalle cose e situazioni che mi sono successe e farne tesoro, trarne insegnamenti. Ho pensato che niente fosse successo per caso. Ed è bello essere la serie-tv di sé stessi: credo moltissimo – personalmente – nell’avere una profonda cifra di onestà, un punto d’incontro tra cantante, autore e ascoltatore.

Quello di Ghemon è un percorso di vita e di lavoro fatto di cadute e risalite, che porta alla magnifica accettazione di sé. Ascoltando il disco, c’è una frase particolare in Buona Stella: il “genio senza coraggio serve a poco”. Quanto coraggio occorre per far uscire un disco adesso, in questo momento storico e in quarantena?

Coraggio ha messo benzina ad altro coraggio e a un certo punto è diventato un principio. Ovviamente c’è una squadra di lavoro che mi sostiene e non mi potevo esimere da quello che mi chiedevano e chiedono i fan, chi mi segue. Dovevo farmi venire questo coraggio perché l’uscita dell’album – a detta di chi mi ascolta e mi segue – avrebbe migliorato molto questo momento, le vite e le giornate di tantissimi che mi seguono con affetto e mi ascoltano. E questa è per me la cosa più importante, in questo difficilissimo momento per l’Italia. A quel punto le logiche commerciali non contano più. Le aspettative nei miei confronti sono aspettative di qualità e il coraggio mi ha portato qui.

Come e perché hai scelto questo titolo, Buona Stella, un testo pieno di luce e energia positiva e perché la scelta originale di fare un Instore digitale?

“Buona stella” è un pezzo allegro ma anche profondamente realista, la vita non è affatto facile e volevo mettere dentro molto realismo. La Buona Stella, secondo me, dipende da noi; in quel momento pensavo, una volta terminato il disco, che si fossero allineati alcuni miei pianeti e non perché fossi diventato una persona perfetta; pensavo semplicemente che le cose avessero trovato una loro collocazione dopo essere state alla rinfusa per molto tempo. Dall’altro lato, una cosa che mi ha aiutato nei periodi più difficili è il ridere – anche a denti stretti – di sventure. La prima cosa che ho pensato stamattina, visto che in questi giorni ho fatto molte interviste con feedback davvero ottimi, è questa: sarà il disco più bello dell’anno più brutto. Per tornare alla questione degli Instore, dato che chi mi segue mi chiede fondamentalmente di essergli vicino, ho pensato che io debba dedicare loro tempo, mi debba riferire sempre, principalmente, ai fan, a chi mi segue, mi scrive e ascolta, perché c’è un contatto diretto importante che resta tale e quindi, con la squadra di lavoro, abbiamo pensato di realizzare gli Instore virtuali e inizieremo la prossima settimana.

Ghemon decide dunque di fare un bellissimo regalo ai fan più fedeli: dal 27 aprile prenderà infatti il via il primo Instore Digitale. Dal 28 aprile, Ghemon sarà in radio anche con un altro brano, dall’ultimo album, la terza traccia“Champagne”.