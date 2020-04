Per il sindaco Michel Barbet dichiarazioni di rito e l’impegno a trovare un nuovo assessore alle Finanze sul criterio della competenza. In realtà le dimissioni di Carlo Alberto Pagliarulo segnano un nuovo capitolo nero per l’amministrazione cinque stelle che dà prova di debolezza in un momento difficilissimo di emergenza sanitaria. Così al di là dei retroscenismi e dei post rassicuranti di Barbet, l’opposizione tira la linea di un bilancio che non può che essere negativo. “La Giunta Barbet perde l’ennesimo pezzo – dicono le liste del polo civico – a neanche 10 mesi dal suo arrivo a Guidonia Montecelio, lascia Carlo Alberto Pagliarulo Assessore alle Finanze. Proprio in questi giorni difficili per tutti, cittadini, imprese, istituzioni, l’unità d’intenti ed il gioco di squadra sono più che mai essenziali. Oltre a chiedere al Sindaco spiegazioni su queste dimissioni, ovvero quale motivo ha spinto Pagliarulo a lasciare le sue deleghe, da Barbet vorremo sapere anche altre due cose. La prima è come mai la Sua giunta colleziona più dimissioni che fatti. La seconda, sopratutto, come mai le opposizioni con spirito di responsabilità hanno seppellito l’ascia di guerra, evitando polemiche e critiche che pure l’operato dell’Amministrazione avrebbe meritato, e Lui, invece, non è riuscito a tenere a bada la sua squadra di governo, almeno fino al termine di questa emergenza epocale. Già sarà surreale assistere ad un Consiglio Comunale in video conferenza per discutere del Bilancio, diventerà assurdo farlo senza l’Assessore competente. A furia di criticare quelli che c’erano prima Barbet ed i 5Stelle stanno collezionando sfracelli mai visti in 83 anni di storia guidoniana”.