La casa della “quarantena”, a Guidonia, era diventata una vera tortura per una giovane donna e per i suoi figli, tutti in balia del compagno violento e spesso sotto l’effetto dell’alcol. L’uomo, un 43enne, l’altra sera è stato arrestato e portato nel carcere di Rebibbia dopo l’intervento della polizia, chiamata dalla donna che per difendersi dall’ennesimo attacco si era dovuta chiudere in una stanza con i bimbi terrorizzati. Poco prima era stata raggiunta da una scarica di colpi mentre era seduta sul divano, e poi da minacce di morte: “Ti ammazzo, ti faccio a pezzi e ti chiudo in un sacco nero”. Dopo l’intervento della volante è stata portata in ospedale: dieci giorni di prognosi. Lui un mese prima per lo stesso motivo era stato denunciato e la famiglia era tra quelle monitorate dagli investigatori del pool antiviolenza del commissariato di Tivoli, coordinati dall’ispettore superiore Davide Sinibaldi, sulla scorta delle recenti disposizioni della questura di Roma che ha dato chiare indicazioni di tenere costantemente d’occhio le situazioni più a rischio in relazione al particolare momento di isolamento e quarantena imposti dall’emergenza Covid.

Questo solo l’ultimo episodio di una serie di violenze fisiche, psicologiche, di pretese e imposizioni. Il pool antiviolenza della polizia di Tivoli stava conducendo una nuova indagine proprio sulla grave condotta del 43enne nei confronti della compagna e dei loro figli. Infatti su di lui pendeva una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Tivoli, per fatti della stessa natura risalenti al 2018 quando la vittima era stata picchiata in strada e medicata in ospedale con 15 giorni di prognosi dopo essere riuscita ad andare dai carabinieri. E la situazione familiare, secondo le indagini, in questo ultimo periodo si era ulteriormente aggravata.

L’altra sera la donna ha temuto per la sua vita. Gli agenti l’hanno trovata dolorante e sotto choc, con i figli attaccati a lei come a farle da scudo. Malgrado la presenza dei poliziotti l’uomo ha continuato a manifestare aggressività nei suoi confronti. Un quadro tale da determinarne l’arresto. Ora si trova nel carcere di Rebibbia in attesa di giudizio. RedCro