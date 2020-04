Sono 3481 le persone e 585 le attività controllate dalla polizia municipale di Guidonia Montecelio, diretta dal comandante Marco Alia, durante i controlli nel territorio per il rispetto delle restrizioni imposte con il decreto Conte. Di queste 60 sono state sanzionate per non aver rispettato le regole previste. “Un’attività che sta proseguendo e continuerà ancora a lungo, al fine di verificare il rispetto delle regole previste. Non è facile per nessuno attenersi alle disposizioni – commenta il sindaco Michel Barbet – però è ancora necessario per limitare il più possibile il contagio. Restare a casa ed uscire solo in caso di necessità proteggerà noi stessi, la nostra famiglia ed anche le persone con cui potremmo avere dei contatti”.