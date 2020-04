Potrebbe iniziare anche per il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, la fatidica Fase 2. La storia è presto raccontata: la maggioranza che guida la città si ritrova senza un ruolo politico preciso e per il primo cittadino la questione si fa seria, talmente tanto da non escludere la possibilità resettare alcune caselle della giunta, in bilico per la verità dal giorno uno. La bomba sarebbe esplosa nel corso di una maggioranza al vetriolo consumatasi venerdì pomeriggio, che neanche il collegamento via web avrebbe mitigato nei toni. Uno scontro nello scontro che i bene informati dicono partire dal mal di pancia numero uno, quello dentro Tivoli Mia, la lista che oggi avrebbe le maggiori difficoltà di coesione. L’aria tra i consiglieri e l’assessore di riferimento, Maria Luisa Cappelli, non è delle migliori, una questione ancora più evidente oggi vista l’emergenza economica e sociale e il ruolo chiave del settore, quello al Welfare per l’appunto, che guida incontrastata da 6 anni. Una maretta che nessuno nasconde, creando tensione tra i civici che cercano di mantenere la barra dritta del comune in un momento tanto delicato e allo stesso tempo di mitigare il ruolo di padre-padrone del primo cittadino. Va bene l’autonomia decisionale, va bene avere l’ultima parola un po’ su tutto, ma la tendenza a bypassare le rimostranze dei consiglieri che permettono all’ex direttore generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di indossare la fascia tricolore andrebbero perlomeno prese in considerazione. Da qui anche la necessità di rimettere mano all’esecutivo in più punti, dall’Ambiente fino ad arrivare al Personale, bollero come sempre meno inclusivo e capace di dare un’impronta politica all’azione di governo, decisamente pallida anche prima dell’emergenza Coronavirus complice anche l’opposizione poco visibile se non a fasi alterne. A complicare il quadro ci pensa anche la nascita di gruppi autonomi tra le civiche che sostengono Proietti, quelle che hanno eletto un solo consigliere per capirci e che potrebbero riservare qualche sorpresa. Giugno infatti sarebbe il mese dei bilanci e non è detto che si chiuda in attivo. alc