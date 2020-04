Enzo Mauri, partiamo dal tuo libro “Quelli della radio” Book Sprint edizioni; un viaggio tra le voci delle prime radio libere italiane. Come nasce questa ispirazione e questo desiderio? Quanto tempo fa hai iniziato – tu stesso – la vita nella radiofonia?

Dopo quarant’anni di radio, due anni fa ormai ho deciso di scrivere qualcosa più consistente di un classico articolo su uno degli argomenti che conosco meglio: la radio. Realizzarlo ha comportato un tempo relativamente breve. In seguito non è stato per niente facile pubblicarlo, quello dell’editoria è un mondo complicato soprattutto se non sei un nome conosciuto. Il libro non è autobiografico, ossia lo è solo il primo capitolo, ho preferito far raccontare la storia delle radio libere da coloro che l’hanno vissuta fin dai primi momenti, divenuti poi nomi famosi nel panorama italiano.

A chi è rivolto il tuo libro?

A tutti! Operatori del settore che si riconosceranno sicuramente nelle varie situazioni descritte ma anche ai giovanissimi che desiderano accostarsi al magico mondo della radio e che vogliono saperne qualcosa di più della sua storia.

Emergenza Coronavirus: secondo il tuo parere, che ruolo ha la radio oggi e in questo difficilissimo periodo?

Un ruolo importantissimo. Proprio in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo la radio sa far valere le proprie ragioni mostrando il suo lato migliore ovvero l’immediatezza, non è un caso che siano nate numerose radio web per informare sulla situazione locale in quei paesi gravemente colpiti dal Covid19. D’altro canto la radio da sempre ricopre un altro ruolo, quello dell’intrattenimento, molto importante anche ora in cui la gente ha bisogno di distrarsi.

Il mondo dello spettacolo, della musica e tutto l’indotto è in grandissima sofferenza, a causa dell’emergenza. L’Italia sta pagando un prezzo molto alto in termini di morti e malati. Musica e spettacolo, così come radio-tv, chiedono fondi e sostegni allo Stato. Che cosa ne pensi? Che futuro ci aspetta?

Penso che stiamo vivendo un momento epocale che lascerà il segno a lungo. Dispiace che il mondo dello spettacolo sia uno dei settori più colpiti, che sconterà a lungo questa crisi. Tutto il settore ha bisogno di essere in qualche modo sorretto con contributi pubblici, ma temo non basteranno. La ripresa sarà faticosa, ci vorrà tempo per riprendersi.

Come è cambiata la radio, oggi, con l’avvento dei social? E i social, stanno aiutando a sentirsi meno soli, in tempo di quarantena?

Rispetto alla radio con cui sono cresciuto quella di oggi è una radio per alcuni aspetti diversa. Più tecnologica, meno spontanea. Si può tranquillamente affermare che una volta divenuta un business la radio ha dovuto rinunciare all’improvvisazione che la caratterizzava nei primi anni di vita, che non è necessariamente un male. Come un bimbo, l’emittenza è cresciuta facendosi adulta, i social hanno contribuito alla sua diffusione dando vita a una sorta di ibrido. Certo il fatto che ora si veda non favorisce la fantasia degli ascoltatori. Per quanto riguarda i social al tempo del Coronavirus sono molto pessimista, si è amplificato un fenomeno evidenziato già da prima. La gente sta scaricando nei social tutta la frustrazione causata dalla crisi rendendoli tossici.

Chi hai intervistato, nel tuo libro? Raccontaci un aneddoto sulle grandi voci radiofoniche che hai incontrato.

Sono parecchie le voci che ho intervistato tutte molto famose, piuttosto che fare l’elenco preferisco non citarne nessuna per non fare torto agli altri. Posso semmai dirti che ho raccontato attraverso la voce dei protagonisti la storia di prestigiosi programmi Rai ma anche di emittenti come Radio Monte Carlo, Radio 105, Radio Deejay, Radio Dimensione Suono. All’epoca delle prime radio libere poteva capitare di tutto, tipo parlare al microfono dicendo ogni nefandezza pensando che il trasmettitore fosse spento per poi scoprire che non era cosi, ti lascio immaginare le conseguenze!

E’ un grande piacere trasmettere in radio insieme. Sei nella nostra squadra di Breakfast in Italia, ogni sabato in diretta su Radio Italia Anni 60 Roma: due ore di spettacolo, musica e cultura. La tua bellissima rubrica bimestrale, cosa tratta? Raccontiamolo alle lettrici e ai lettori di Dentro Magazine e a chi magari non ci ha ancora ascoltato.

Da ormai due anni faccio parte della vostra splendida squadra, ve ne sono profondamente grato perché’ mi consente di farmi ancora inebriare dal fascino della radio. Due volte al mese sono vostro ospite per parlare di spettacolo a 360 gradi portando spesso illustri ospiti del settore, finita l’emergenza tornerò più forte di prima!

Qual è la prima cosa che farai, superata l’emergenza Covid-19? Ci sono cose non dette o non fatte, progetti o sogni nel cassetto?

Guarda il progetto riguarda proprio il mio libro. Approfittando della forzata inattività ho scritto una nuova versione di Quelli della Radio con nuove interviste e aneddoti. Adesso si tratta di trovare una casa editrice disposta a pubblicarlo, sono fiducioso!

Alessandra Paparelli