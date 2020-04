Domenica scorsa, sulla Salaria, nel corso di un posto di controllo rinforzato della compagnia carabinieri di Monterotondo, è stato fermato anche un autobus Cotral della line a Roma-Rieti e sono stati controllati i passeggeri a bordo. Tra di loro un ragazzo guineano, alla vista dei carabinieri saliti a bordo, ha lanciato sotto i sedili un involucro di cellophane con all’interno marijuana. Il gesto non è passato inosservato al comandante della stazione di Montelibretti che prima ha recuperato l’involucro e poi ha proceduto contro il guineano, denunciandolo in stato di libertà. Mentre altre due persone controllate per strada sono state sanzionate per essere usciti dal comune senza giustificato motivo. RedCro