Si accende lo scontro politico a Guidonia Montecelio, in piena pandemia infatti le criticità di tenuta dell’amministrazione cinque stelle sono di nuovo esplose. Il fatto del giorno nel Palazzo sono le dimissioni di Carlo Alberto Pagliarulo, il reggente delle finanze da un anno, da quando se ne andò Alessandro Alessandrini. Sempre scontri interni, sempre frizioni. A un passo dalle scadenze del bilancio, con una geografia politica già fragilissima, considerando il passaggio all’opposizione a gennaio di due consiglieri, Claudio Zarro e Loredana Terzulli, i cinque stelle al timone sono appesi a un filo. Già si doveva fare i conti – giusto per restare in tema – con le voci critiche rimaste in house (il presidente Angelo Mortellaro e la vice Laura Santoni), con le tensioni ancora forti intorno all’assessore Davide Russo, lo scossone delle dimissioni di Pagliarulo potrebbe essere determinante a far crollare la maggioranza. L’opposizione non sta a guardare, come è da capire, tanto che in tempi record il neo-tavolo del centrodestra in città firma una posizione unitaria. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, per voce dei capi partito Alessandro Messa, Mario Pozzi e Maurizio Massini, chiedono al sindaco di prendere atto e mettere fine all’agonia.

“Le frammentarie notizie che trapelano da fonti certe, circa la situazione drammatica delle casse del comune di Guidonia Montecelio, fanno immaginare prospettive catastrofiche per la nostra città. Dopo tre anni di non governo della giunta Barbet e della sua maggioranza inadeguata, i nodi vengono al pettine. Peraltro nessun provvedimento di paternità di questa amministrazione ha consentito di far arrivare risorse nelle casse comunali. Il contenzioso con le cave ha portato ad uno scontro che non consente all’ ente di drenare risorse. I vincoli del Ptpr impediscono di fatto una programmazione di interventi urbanistici che possano far sviluppare aree industriali e logistiche che portino risorse e occupazione nel nostro territorio e il Comune non solo non ha fatto nulla ma anzi si compiace di questo insieme ai sedicenti ambientalisti, suo bacino di voti. Anche l’ ufficio condono con oltre mille pratiche bloccate che potrebbero portare nuovo ossigeno alle casse comunali, è fermo da tempo. Le dimissioni dell’assessore al bilancio, Carlo Alberto Pagliarulo, le ennesime in questa giunta, sanciscono in modo palmare la situazione. Di fronte a questa situazione drammatica – concludono Messa, Pozzi e Massini – i partiti di centrodestra chiedono che il sindaco prenda atto della situazione e ne tragga le dovute conseguenze. Una cosa è certa, così non si può continuare e non si va da nessuna parte. Si lasci spazio al commissario prefettizio e si torni a dare la parola ai cittadini tra ottobre e dicembre di quest’anno”. geape.