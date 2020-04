Scossone all’amministrazione cinque stelle di Guidonia Montecelio, l’assessore alle Finanze, Carlo Alberto Pagliarulo ha consumato lo strappo, lasciando la giunta di Michel Barbet. In base a quanto si apprende, l’assessore ha comunicato di essersi dimesso anche durante la commissione in video conferenza. Un duro colpo per la tenuta dell’amministrazione, considerando la fase di emergenza, e i tempi, visto he siamo a ridosso dell’approvazione del Bilancio. Pagliarulo era arrivato a Guidonia a giugno del 2019, dopo le dimissioni del suo predecessore, avvenute con clamore, per la differenza di linea. A spingere l’ultimo inquilino delle Finanze a fare i bagagli sarebbero state le pesanti frizioni con il dirigente di settore. Un numero di cambi di poltrona da record.