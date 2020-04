I carabinieri della stazione di Montelibretti, il giorno della festa della Liberazione, hanno denunciato due italiani di origini abruzzesi ma domiciliati a Fonte Nuova, poiché, durante un posto di controllo effettuato per accertare il rispetto delle restrizioni alla circolazione delle persone per il decreto Covid-19, uno dei due circolava senza un giustificato motivo sulla Palombarese. La mancanza di autocertificazione e l’imbarazzo per il controllo da parte del conducente dell’autovettura ha indotto i militari ad ulteriori accertamenti, così che a seguito di perquisizione sul veicolo i militari hanno rinvenuto hashish nascosto sotto i sedili. Recatisi a casa del controllato, a Fonte Nuova, il coinquilino, a seguito di ulteriore perquisizione domiciliare, ha ammesso la detenzione in camera da letto di altra sostanza stupefacente dello stesso tipo per un totale di circa 100 grammi, oltre a materiale di confezionamento e due bilancini di precisione. Entrambi sono così stati denunciati. redcro