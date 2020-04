L’Asl Roma 5 attiva un servizio online dedicato alle famiglie dei bambini con Adhd. Il Tsmree di Mentana effettuerà i colloqui di Parent Training e la pratica di Mindfulness da remoto. L’assistenza alle famiglie viene garantita e innovata sfruttando la rete: nel corso delle sedute via internet di Parent Training dedicate ai genitori, un operatore sarà attivo in collegamento con il figlio. L’Asl fornisce in questo modo un servizio individuale, con lo stesso ciclo di 10 sedute previsto dal training di gruppo, e tutto da remoto, con l’uso della tecnologia a disposizione delle famiglie come tablet, pc o smartphone.



“In questa fase di emergenza – spiegano dal Tsmree di Mentana, diretto dalla dott.ssa Anna Maria Ardito – gli operatori del Tsmree del Presidio di Mentana, insieme agli psicologi specializzandi in psicoterapia cognitivo-comportamentale delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Apc, Spc e Sicc coordinati dal dott. Giuseppe Romano, vogliono sostenere i bambini con Adhd e le loro famiglie in un periodo straordinariamente faticoso per tutti nell’attesa di rivederci presto e iniziare il nostro progetto educativo-riabilitativo con la pratica di Mindfulness che aiuta a: comprendere ed accettare, in termini di funzionamento psicologico, le modalità adottate dal proprio figlio/a a causa del disturbo; accogliere e rispondere ai comportamenti del figlio/a con atteggiamento educativo di comprensione; interagire con il proprio figlio adottando un atteggiamento meno giudicante e interrompere il mantenimento di dinamiche di rinforzo e di esasperazione delle condotte sintomatiche”.

Emanuele Del Baglivo