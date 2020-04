di Alessandra Paparelli

Intervista a Olivia Gobetti, giornalista e scrittrice, volto noto di Rai e Mediaset, voce radiofonica.

Partiamo proprio dalla radio, un mezzo che definisci “terapeutico”; sei anche nella rubrica settimanale e mensile di Breakfast in Italia a Radio Italia Anni 60 Roma, con noi, una rubrica sugli aforismi che ha avuto grande empatia e appeal tra gli ascoltatori. Quali ricordi hai della radio, dato che ne hai fatta tanta e sempre a grandi livelli? E, in particolare, che ruolo ha la radio, ora, ai tempi dell’emergenza Coronavirus?

Sì, lo dico spesso, per me la radio è un mezzo altamente terapeutico, sia per chi la fa che per chi l’ascolta. Penso di averla amata da subito, ancora prima di essere stata in grado di apprezzarne i contenuti… quando ero piccola, avrò avuto cinque o sei anni, avevo una paura incredibile del buio e dormivo da sola nella mia stanzetta. L’unica salvezza per potermi addormentare senza incubi, era la luce diffusa da una piccola radio che avevo avuto in regalo non ricordo più da chi. E anche il brusio delle voci che uscivano da quella ‘scatolina’ aveva per me un effetto tranquillizzante… Facendo un balzo cronologico in avanti, la radio è stata una fedele compagna anche durante il periodo degli studi. Insieme abbiamo fatto le ore piccole: il “Notturno Italiano” faceva sì che non crollassi miseramente con la testa sui libri. Chi avrebbe mai pensato che, diversi anni dopo, io stessa avrei condotto quel programma storico di RadioRai che mi avrebbe dato la possibilità di tenere compagnia a studenti, lavoratori della notte, mamme strappate al sonno da poppanti urlanti e affamati e persone insonni. Ho sempre pensato alla radio come una grande possibilità per continuare a giocare anche in età adulta condividendo con gli ascoltatori pensieri, esperienze, dubbi e insicurezze. Soprattutto le ultime. Questa per me è sempre stata l’idea dell’intrattenimento, un vero chiodo fisso anche in tempi in cui i vari direttori artistici ti chiedevano un semplice ‘annuncio e disannuncio’ delle canzoni programmate. In tempi di emergenza Coronavirus la radio diventa l’amico o l’amica del cuore che vorresti accanto, la famiglia lontana per le persone anziane, la voce che ti rimane accanto quando il silenzio diventa insopportabile.

La tua rubrica in radio, con noi, è dedicata agli aforismi ed è liberamente ispirata al tuo penultimo libro “500 Aforismi in altalena” BastogiLibri: gli aforismi sono attualissimi, un mezzo ritrovato e riscoperto anche sui social. Come è nata l’idea?

Ho sempre avuto l’abitudine, ancora prima che iniziassi a scrivere romanzi, di girare con una piccola agenda nella borsa. Sono poche le cose che riescono a non incuriosirmi, e mi piace annotare pensieri, divagazioni, ma anche le frasi che più mi colpiscono dei libri che sto leggendo. Gli aforismi sono frasi concise che la mente non può programmare, organizzare. Arrivano da sole quando siamo pronti ad accoglierle con un’idea che, successivamente, prende forma con le parole. A volte, è l’immaginazione che lavora per noi, come spesso accade con la costruzione di un romanzo, una storia complessa e articolata che riesci a vedere prima ancora di provare a scriverla. E’ vero quello che dici: gli aforismi rappresentano un genere letterario recentemente sdoganato dai social che li utilizzano a piene mani per interpretare uno stato d’animo, un pensiero da condividere e su cui argomentare con gli amici virtuali e non. L’idea di raccogliere 500 aforismi è nata proprio dai miei contatti social che mi seguono assiduamente e che apprezzano le frasi che posto sulla bacheca. Come amo ripetere, credo che gli aforismi piacciano tanto perché rappresentano un piccolo aiuto per “emergenze emotive”. Tante micro storie da consumare al bisogno. Da soli, o in compagnia.

Inevitabile parlare di emergenza Coronavirus: l’Italia sta pagando un prezzo altissimo in merito a vite umane e malati, cosa ci sta insegnando questo difficile periodo? Avremo cambiamenti sociali, emotivi, affettivi e lavorativi importanti. Ma come cambieremo secondo il tuo parere? Cambieranno gli approcci, gli affetti, il rispetto oppure l’umanità è destinata a peggiorare?

Più che chiederci come saremo, che cosa faremo, chi saremo dopo il Coronavirus, mi focalizzerei su come ci sentiamo adesso, sulla qualità dei nostri pensieri, dei nostri sogni, dei nostri sentimenti. Mi chiederei, a proposito di questo tempo così dilatato, se stiamo semplicemente lasciando che ci scorra addosso facendoci trasportare alla deriva, oppure se abbiamo scelto di cavalcarlo, orientandolo in direzione della nostra ‘terra promessa’… difficile? Forse un po’, bloccati come siamo dalla paura della paura di non farcela, di soccombere a questo nemico invisibile senza occhi né cuore, bersagliati da notizie catastrofiche non sempre corrette che mettono a dura prova il nostro equilibrio psicofisico. Ricordiamoci però del nostro atavico desiderio di scoperta, della voglia di sfidare il mondo prendendo esempio dall’incontenibile gioia di un bimbo che sta imparando a camminare. Riscopriamo il valore di una parola che mi piace tantissimo: entusiasmo.

Parliamo di amore, partendo proprio dal tuo ultimo lavoro, un libro molto interessante, in uscita: “Le Pari Incompatibilità”. Un libro che tratta le piccole e grandi differenze tra i sessi, l’amore oggi, l’amore domani? Qual è il filo conduttore e come nasce?

Il mio ultimo libro “Le Pari Incompatibilità” non è un romanzo, e nemmeno un saggio. Lo definirei più un Manuale per analizzare con un sorriso le innegabili differenze tra i due sessi quando interagiscono tra loro, in particolare all’interno della coppia. Il raffronto con i modelli comportamentali degli anni passati, ci spiega con semplicità che cosa potremmo recuperare dal mondo dei nostri nonni e genitori, per migliorare il nostro oggi.

E’ un libro che toglie definitivamente ogni illusione d’amore, ogni aspettativa?

No, credo sia vero il contrario: come ho scritto nell’introduzione del mio libro, “maschi e femmine non smetteranno di cercarsi, rincorrersi, desiderarsi e insieme inventare un tempo che, se pur di breve durata, strizzerà un occhio a tutte le loro ‘Incompatibilità’.

Hai una lunga carriera alle spalle, giornalista, speaker, volto e voce molto nota, volto della tv, scrittrice. Il settore spettacolo e il comparto radio-televisivo, con l’indotto, stanno soffrendo e chiedono aiuto e sostegno al Governo; gli eventi cancellati e sospesi. La musica in ginocchio, big ed emergenti. Persi più di 75mila concerti e tutti quelli poi programmati estivi. Un tuo pensiero su questo difficilissimo momento.

L’Arte, tutta l’Arte, è pura condivisione e l’attuale distanziamento sociale ha eliminato quel contatto emotivo importantissimo tra gli artisti e il loro pubblico. Chi come me ama il teatro, capisce perfettamente a che cosa mi stia riferendo, e cioè alla parte ‘magica’ che avvolge e coinvolge attori e spettatori e che permette all’arte di esistere. La Musica non è da meno, e i concerti rappresentano momenti di grande aggregazione e fusione mentale. Naturalmente tutti i lavoratori dello spettacolo stanno pagando molto, se non troppo, in questo periodo difficilissimo per la nostra economia. Mi auguro che nella seconda fase dell’emergenza sanitaria, il Governo trovi rapide soluzioni per garantire la ripresa degli spettacoli, naturalmente nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza. E che predisponga aiuti economici dignitosi per un settore fino a questo momento inspiegabilmente trascurato.

Come stai gestendo l’emergenza Covid-19, da casa? Hai scritto in questo periodo, hai continuato a lavorare sempre? Quale momento della giornata è dedicato allo scrivere e mentre scrivi, ascolti mai musica? Quali sono i tuoi artisti di riferimento?

Ti sembrerà strano, ma sto vivendo questo periodo di “reclusione” domiciliare, non come un’imposizione, non come qualcosa da contrastare con atteggiamenti provocatori o attraverso lamentele costanti assolutamente improduttivi, se non addirittura dannosi. Per noi e per il nostro prossimo. Mi sono adattata senza fatica a queste misure restrittive ben sapendo di trovarmi, pur nella bufera, in una condizione più che accettabile rispetto a chi lavora veramente in trincea, volendo usare un termine bellico. La tecnologia ci aiuta a rimanere in contatto con i figli e le persone a noi care in modo che la comunicazione non patisca troppo. Certo, è chiaro che mancano, e tantissimo, gli abbracci, la vicinanza… ma questo sacrificio è il minimo che possiamo fare per esprimere solidarietà a chi si espone in prima linea e anche per uscire alla svelta da questa situazione straordinaria. Vivo in compagnia di Zoe, la mia gatta. Ci somigliamo parecchio e, croccantini a parte, abbiamo gli stessi gusti e gli stessi orari. Ci svegliamo tardi la mattina, e la sera andiamo a dormire altrettanto tardi… visto che non posso andare a correre (non è credibile la scusa di portare Zoe al parco col guinzaglio), ne approfitto per seguire diversi ‘total body training’ che si trovano sul web. Mi dedico soprattutto agli esercizi di danza classica, molto tosti ma efficacissimi per ogni fascia muscolare. Per lo Yoga la mia insegnante preferita è Zoe, che va fortissima con gli esercizi di stiramento e meditazione trascendentale… Per quanto riguarda il lavoro, sto prendendo qualche appunto per un prossimo romanzo, ma più che altro sto facendo ricerche per poter approfondire la storia e il suo intreccio. Quando scrivo (non ho orari particolari, se lo faccio vado avanti tutto il giorno) ascolto sempre musica. Mi ispira molto quella celtica, ma anche quella dei Muse, Aerosmith, Queen, fino ad arrivare a quella Made in Italy (Nannini, Ferro, Paoli, Fossati e De André).

Quale sarà la prima cosa che farai, appena terminata l’emergenza? Ci sono cose non dette a qualcuno o cose da fare, ancora non fatte?

Quando l’emergenza finirà, la priorità saranno i miei quattro figli: una grande ‘reunion’ tra tutti noi condita da abbracci, risate, musica. E cibo… Per le cose non dette o non fatte, ho conti in sospeso con ‘Qualcuno’ che credo non veda l’ora, come me, di recuperare il tempo perduto…

“Io non è che sia contrario al matrimonio. Però mi pare che uomini e donne siano le persone meno adatte a sposarsi”. Massimo Troisi diceva che uomini e donne “non c’entrano nulla tra loro”. Siamo davvero “Pari incompatibilità”?

Per nostra grande fortuna, siamo diversi e non abbiamo alcun bisogno di somigliarci. Con tutti i nostri difetti (di solito dove meglio esprimiamo noi stessi), abbiamo di che divertirci e imparare nello stesso tempo. Possiamo anche litigare, ma vuoi mettere poi la bellezza di fare pace?