A Casa e in Forma è il primo programma di cucina in collegamento Skype con chef, food blogger e personal trainer. Manuel Bartolini, conduttore tv di Palombara Sabina, ha ideato questo nuovo format direttamente ispirato alla reclusione forzata causata dall’emergenza Coronavirus che stanno vivendo la maggior parte delle persone del nostro paese. Un modo diverso di fare intrattenimento al tempo della quarantena, del distanziamento sociale e della fase 2.

“A Casa e in Forma nasce per esigenze di palinsesto – spiega Bartolini –. Non potendo avere ospiti in studio abbiamo deciso di farlo attraverso Skype. Anche nella fase 2 i contatti sociali saranno ridotti al minimo e la nostra trasmissione continuerà a far compagnia ai telespettatori: gli ospiti in programma coprono già tutto il mese di giugno”.

Cuochi professionisti, vip, star del web mettono a disposizione la propria casa per condividere le loro conoscenze culinarie, sempre con un occhio di riguardo per la salute. “Ogni giorno ci colleghiamo con chef e personaggi del mondo dello spettacolo che ci propongono una loro ricetta e la cucinano in collegamento – continua il conduttore sabino –. L’intento è quello di far scoprire preparazioni gustose, ma che siano salutari e diano un senso di sazietà, soprattutto in questo momento che la vita è diventata più sedentaria”. Anche per questo è previsto un collegamento con un personal trainer che ogni giorno offre alcuni preziosi consigli per poter svolgere in sicurezza esercizi fisici all’interno delle mura domestiche. L’appuntamento con A Casa e in Forma è ogni giorno alle 13.00, sul canale 264 di Radio Cusano Tv Italia, una giovane emittente nata a dicembre. La produzione vorrebbe continuare questa esperienza accogliendo gli ospiti in studio, una volta rientrata l’emergenza. “Anche se in questa condizione posso essere considerato il primo conduttore di un programma di cucina che non ingrassa, dato che non posso assaggiare nulla”, scherza Manuel Bartolini.

Emanuele Del Baglivo