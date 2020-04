Carabinieri forestali di Guidonia sulle tracce di chi abbandona i rifiuti per strada. Gli ultimi cinque, “tracciati” tramite documentazione varia dimenticata nei sacchetti, dopo la multa di 600 euro sono stati anche raggiunti, come previsto dal codice ambientale, da ordinanza “personalizzata” del sindaco: hanno trenta giorni di tempo per tornare sul posto, ripulire, smaltire correttamente ciò che hanno abbandonato e produrre i documenti che lo certificano. Altrimenti, passato il mese, sarà il Comune a provvedere alla bonifica ma addebitandone a loro i costi.

Gli ultimi per cui si è chiusa la procedura con multa, verbale e ordinanza di ripristino ambientale sono tre donne e due uomini, considerati i responsabili dei cumuli ritrovati su via Trento all’altezza dell’ingresso di una cava, nel piazzale della Pista d’Oro a ridosso della Tiburtina, all’altezza dell’entrata secondaria del depuratore di via Marco Simone, sul ciglio stradale di via Bonet nella zona industriale. La quinta ordinanza riguarda via Casal Bianco, dove i sacchetti avevano ormai invaso lastrada. L’analisi dei sacchetti nei giorni scorsi ha permesso di trovare la ricevuta di una bolletta, intestata ad una donna, finita in mezzo a vecchi abiti di cui ci si voleva liberare. Al lavoro con la stessa tecnica di “tracciabilità” dei rifiuti abbandonati anche le guardie del nucleo tutela ambiente “Fedra”, coordinati dal comandante Luigi Pieralisi: da inizio marzo hanno elevato 13 multe da 300 euro per casi analoghi. In particolare su via Di Trani, via Trento, via Colle Nocello, via delle Cave e via della Campanella. RedCro