Gli eroi del Covid-19 devono ottenere anche un giusto riconoscimento economico e deve valere per tutti, nessuno escluso. A chiedere un controllo dell’erogazione dei fondi messi a disposizione degli operatori sanitari coinvolti nell’emergenza, è la CISL FP Roma Capitale-Rieti, che oggi ha diffuso una nota a firma di Dimitri Cicchinelli, in cui chiede anche che i soldi, circa 2 milioni di euro per ogni azienda, vengano investiti tutti. In totale sul piatto ci sono 36 milioni di euro e secondo una valutazione fatta dal sindacato la ASL Roma 5, guidata da Giorgio Santonocito, per ora sono stati presi in considerazione circa 1.000 lavoratori per un totale inferiore al milione di euro. La richiesta è quindi quella di utilizzarli tutti “non possiamo e non vogliamo considerare soddisfacente alcun accordo che, fatto salvo il premio giustamente riconosciuto alle categorie della fascia a rischio elevato e medio, non preveda di esaurire l’intero importo messo a disposizione”.