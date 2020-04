Si è svolta ieri come previsto a Tivoli Terme la distrubuzione gratuita di mascherine chirurgiche e guanti mono uso, come strumenti di prevenzione per l’infezione di coronavirus. Iniziativa messa in atto dal Centro Diurno Nautilus promossa dalle Cooperative Sociali Onlus –Capofila Coop. Acquario 85-, che gestiscono il Centro Nautilus in Tivoli Terme e che si inserisce nelle azioni di contrasto alla diffusione del Covid 19. Il materiale di profilassi sanitaria insieme al decalogo del comportamento da tenere, è rivolto principalmente alle persone che si trovano in stato di disagio e in difficoltà.

La riuscita positiva dell’iniziativa e il riscontro positivo da parte delle persone che hanno beneficiato della distribuzione ha fatto prendere in cosiderazione l’ipotesi di una nuova distribuzione gratuita a maggio.