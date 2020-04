Un sostegno concreto in un momento difficile come quello in cui ci troviamo oggi tutti, nessun escluso. A portare un contributo concreto è il Rotary Club di Tivoli che in queste settimane si è prodigato con iniziative anche in collaborazione con altre realtà che collaborano sul territorio. Solo nella Città dell’Arte il gruppo ha donato 5mila mascherine chirurgiche al Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale “San Giovanni Evangelista” consegnate dai presidenti dei due club, Pietro Conversi e Paolo Terrone. Per la struttura “Coniugi Bernardini” di Palestrina invece il Rotary ha unito le proprie forze con l’Ordine degli Avvocati di Tivoli per l’acquisto di materiale sanitario. “Ad oggi i soli club italiani hanno messo in campo iniziative per 6,1 milioni di euro per portare a termine un progetto di diagnostica Covid in telemedicina per 1,9 milioni – fanno sapere in una nota stampa -. Forse mai come oggi nella sua storia il Rotary ha potuto mettersi alla prova con il suo compito fondamentale che è quello di “Servizio all’Umanità”, al tempo del Coronavirus.Con forniture di respiratori per le terapie intensive, barelle, ventilatori, sanificatori, solo per citarne alcune, le attività del sistema Rotary nel mondo sono state spalmate sul territorio per dare risposte immediate alle effettive richieste locali”.