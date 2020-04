Falù in campo con la solidarietà a Guidonia Montecelio: il pub amatissimo di Fabiana e Maria Luisa aperto dal 2007 in centro ha organizzato infatti due iniziative di sostegno in questa fase di emergenza sanitaria. Come tutte le attività di Guidonia (e chiaramente d’Italia) si fa i conti con l’organizzazione della fase due quando si riaprirà – a quanto pare le disposizioni nazionali che varerà Conte imporranno distanze di almeno due metri tra i tavoli e quindi meno tavoli nelle sale – ma tra le preoccupazioni e le difficoltà non manca lo spirito di comunità e la voglia di aiutare. Anzi, è proprio il caso di Falù. La prima iniziativa si chiama “le campanelle del sorriso” che prendono il nome dal piatto servito dal risto-pub. “Sono giorni che ci domandiamo come poter essere utili a queste persone, come poter fare qualcosa di più, perché, diciamocelo, la riconoscenza che proviamo è immensa, ma con la riconoscenza non si comprano mascherine e apparecchiature mediche in grado di salvare vite”. Ecco perché è possibile dal sito internet (www.birreriafalu.it) ordinare una o più porzioni delle campanelle del sorriso. Poi che succede? Chi acquista avrà un buono con il quale andare a gustare il piatto appena riaprirà il pub, ma l’intero ricavato sarà destinato alla Croce Rossa di Guidonia. “Quando tutto sarà finito Le campanelle vi aspetteranno al Falù e sarà una pietanza con un sapore diverso dal solito, quel sapore che solo l’aver aiutato incondizionatamente delle persone in difficoltà può dare”. E non è finita. Falù ha pensato anche a Cieli Azzurri, un’associazione storica del territorio che gestisce il centro diurno per disabili. Cieli Azzurri è il nome del nuovo panino dedicato a loro: basta ordinarlo – questo nel servizio di consegna a domicilio che è in corso – e una parte del ricavato andrà a finanziare direttamente l’associazione. La solidarietà non si ferma.