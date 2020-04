Cinquant’anni e non sentirli. La Giornata Mondiale della Terra spegne oggi le candeline, mezzo secolo di attività per la cura, la tutela e la promozione del nostro pianeta che ha bisogno oggi più che mai di attenzione. A festeggiarla anche in pandemia è l’ASA Spa, la società municipalizzata che si occupa di raccogliere i rifiuti a Tivoli e che da tempo è in prima linea per la promozione dei corretti stili di vita in chiave ecosostenibile. “Nelle famiglie, insieme ai nostri cari, dedichiamoci quindi alla cura del nostro Pianeta, discutiamo insieme, sull’importanza della raccolta differenziata, sul risparmio dell’acqua potabile, la protezione dei nostri mari, il riuso e riciclo degli oggetti”, scrivono dall’azienda in una lettera indirizzata a genitori e figli, dando anche qualche suggerimento su cosa fare per spezzare la monotonia da isolamento e valorizzare la terra in cui viviamo. Tra le proposte, oltre ai webinar per i più grandi, anche disegni per i piccoli che in questo modo possono esprimere i propri sentimenti verso il luogo in cui vivono, scaricabili da qui https://www.asativolispa.it/giornata-mondiale-della-terra-festeggiamola-insieme/.I lavori potranno essere condivisi sulla pagina facebook della società. Buona Festa della Terra a tutti!