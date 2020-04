Via al Bonus Affitti anche a Mentana, il Comune ha pubblicato l’avviso per la concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione 2020 a causa dell’emergenza coronavirus. È possibile inviare la domanda esclusivamente attraverso il form online predisposto dall’amministrazione comunale. Le richieste dovranno essere inoltrate entro il 20 maggio 2020. In fase di domanda sarà possibile dimostrare di possedere i requisiti stabiliti dal Comune anche attraverso l’istituto dell’autocertificazione. Ogni richiedente potrà ottenere un contributo, nei limiti delle risorse disponibili, fino ad un massimo del 40% del costo di tre mensilità del contratto di locazione per l’anno 2020. Se il fabbisogno comunale accertato sarà superiore alle risorse regionali assegnate, il Comune erogherà a ciascun richiedente ammesso una percentuale inferiore del 100% del contributo spettante, determinata dal rapporto tra fabbisogno totale e somme assegnate dalla Regione Lazio. Per richiedere ulteriori informazioni sono a disposizione quattro linee telefoniche ai numeri 0690969411 – 0690969428 – 0690969236 – 0690969434, attivi dal lunedì al venerdìdalle 9.00 alle 12.00; il lunedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.



I requisiti per poter fare domanda:



• cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno. I titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

• residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro o di studio, nel Comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;

• reddito complessivo familiare pari o inferiore a € 28.000,00 lordi per l’anno 2019 e una riduzione superiore al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 23 febbraio 2020 – 31 maggio 20201, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie Ateco la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo);

• titolarità di un contratto di locazione o di assegnazione in locazione. di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9). Per i contratti di gestori pubblici la titolarità è dimostrata dal pagamento dei canoni;



• mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n. 2/2000 e s. m. e i.) nell’ambito territoriale del Comune di residenza ovvero nell’ambito territoriale del Comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro e di studio. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;

• non avere ottenuto per l’annualità 2020 indicata nell’avviso, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;



Emanuele Del Baglivo