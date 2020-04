È iniziata la distribuzione delle card relative ai buoni spesa per i cittadini in difficoltà presso gli uffici comunali all’interno del centro commerciale Tiburtino a Guidonia Montecelio. “Per i cittadini che si stanno recando presso gli uffici – dicono dall’amministrazione – vengono rispettate le distanze di sicurezza ed il tutto sta avvenendo in maniera ordinata. La Protezione Civile e la Polizia Locale stanno supportando i dipendenti comunali ed aiutando i cittadini nelle operazioni”. Sul posto per controllare anche il sindaco Michel Barbet.