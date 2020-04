Una proposta concreta per aiutare studenti e famiglie alle prese con gli ostacoli delle limitazioni imposte dalla pandemia: fare lezione a casa va bene, ma servono gli strumenti. Non solo tablet e pc, ma la connessione di rete internet, senza è impossibile. Ecco perché il consigliere del Pd Simone Guglielmo ha proposto in commissione cura a Guidonia Montecelio (in videoconferenza chiaramente) di attuare un protocollo d’intesa tra Comune di Guidonia e gestori reti telefoniche affinché possa essere fornita in modo del tutto gratuito oppure a canone agevolato la connettività di rete a tutte le famiglie.

“È divenuto infatti essenziale in questo periodo emergenziale, poter disporre di un collegamento internet che consenta a tutti gli studenti di ogni ordine e grado del territorio di poter seguire le videolezioni ed effettuare verifiche, interrogazioni, esami universitari e sedute di laurea finanche sostenere a giugno l’esame di maturità. È dunque un bene di prima necessità avere una connettività di rete funzionale e veloce in ogni abitazione privata ed è per questo che ho avanzato questa proposta che ben si sposa con quella già fatta e approvata all’incirca due settimane fa per la distribuzione da parte della amministrazione di buoni per l’acquisto di Tablet e/o PC da mettere a disposizione sempre di quelle famiglie bisognevoli indicate dai servizi sociali. Garantire il diritto allo studio ad ogni cittadino, come quello al lavoro ed alla salute è uno dei doveri principali di ogni buon amministratore e questa emergenza oggi più che mai ci ha mostrato come avere una rete internet è un bene primario necessario ad ogni famiglia al pari di luce, acqua e gas”. I fondi dice Guglielmo, ci sono che chiede anche di velocizzare l’accesso alla fibra.