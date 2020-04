Doppia denuncia per 19 extracomunitari sorpresi mentre tentavano di entrare abusivamente al Car di Guidonia scavalcando la recinzione. Dodici sono stati bloccati l’altro ieri e altri sette due giorni prima. Si tratta di 17 egiziani e due bangladini che ora dovranno rispondere sia di invasione di proprietà privata che di non aver rispettato il decreto Covid sulla limitazione degli spostamenti. A bloccare gli ingressi abusivi i rigorosi controlli delle guardie particolari giurate in servizio al Car, coordinate da Vincenzo Lorusso, che in questo periodo hanno intensificato le ispezioni per garantire il massimo della sicurezza e l’assoluto rispetto delle regole imposte dai decreti emanati dal Governo per arginare il coronavirus: vietato l’ingresso di cassette usate, obbligatorio per tutti uso di mascherine e guanti così come le distanze di sicurezza. Le guardie, una volta bloccati gli intrusi, hanno sollecitato l’intervento dei carabinieri forestali di Guidonia che hanno proveduto ad identificarli e denunciarli. RedCro