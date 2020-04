Il Comune di Tivoli domani 22 e giovedì 23 aprile sarà al centro dell’iniziativa della Regione Lazio che punta a valorizzare le bellezze del territorio laziale nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria. Si tratta di una vera e propria sfida ideata per valorizzare le bellezze culturali della regione in cui i protagonisti sono i cittadini che possono votare la loro preferenza fra i siti indicati e appartenenti a località differenti, oltrepassando così i limiti delle restrizioni che impongono di non uscire e dunque di non visitare le meraviglie della regione.

Sulla pagina Facebook del portale turistico della Regione Lazio, @visitlazio domani e dopodomani sarà aperto un sondaggio che vede “in campo” il Comune di Tivoli con Villa d’Este, e il Comune di Cisterna di Latina con il Giardino di Ninfa, una sfida a fin di bene, così da offrire un contributo alla conoscenza e alla promozione del ricco e interessante patrimonio di storia, cultura, ed enogastronomia della regione in un momento in cui tanta bellezza deve restare al chiuso dei suoi confini e lontana dagli occhi dei turisti e dei cittadini.

Per votare è possibile cliccare sul link https://www.facebook.com/visitlazio, oppure navigare direttamente sulla pagina social del portale “Visit Lazio”.

REGOLAMENTO:

La Regione Lazio ha selezionato 16 località. Le vincitrici di ogni sfida continueranno la gara sino alla finale del 14 maggio, dove verrà decretata la località preferita nel “Lazio delle meraviglie”. Ci sono 48 ore di tempo per esprimere la preferenza e per farlo basterà cliccare sulla località preferita.