L’emergenza non ferma il lancio del nuovo sito del Comune di Fonte Nuova. Il portale, oggetto di un’iniziativa avviata con l’Università La Sapienza, è già online da questa mattina. La nuova casa sul web dell’amministrazione è stata realizzata grazie alla convenzione sottoscritta con Capitale Lavoro Spa, società in house di Città Metropolitana di Roma Capitale. La piattaforma è conforme a tutti gli standard qualitativi definiti nel piano di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione di Agid ed è simile nell’interfaccia e nella veste grafica alle pagine ufficiali degli altri comuni del quadrante nordest.



“Il nuovo sito consentirà a cittadini e imprese di poter avere accesso in modo più diretto e chiaro alle informazioni, alle notizie e agli eventi, in un contesto grafico piacevole e fruibile – spiega l’amministrazione comunale –. Sono state inserite inoltre pagine dedicate al nostro amato territorio e alla sua storia, oltre a informazioni utili sulle realtà commerciali e associative. Continua il processo di trasformazione digitale che il Comune di Fonte Nuova sta portando avanti e altri importanti innovazioni sono in corso di realizzazione”.

Emanuele Del Baglivo