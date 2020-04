Il brano è uscito solo pochi giorni fa, il 14 aprile, ma Achille Lauro continua a far parlare di sé e lo fa a modo suo, in maniera struggente e attraverso le emozioni con una nuova canzone intitolata “16 marzo”. Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale del nuovo singolo e ha come protagonista la giovane e brava attrice Benedetta Porcaroli, già protagonista di un altro video (Tommaso Paradiso/Thegiornalisti in Maradona Y Pelè) e della serie noir prodotta da Netflix, Baby. Achille Lauro ha sfoderato un altro brano che resterà nei nostri cuori, più generazioni accoglieranno il ritorno a un sound, atmosfere e respiro anni ’90. L’artista romano che al recente Festival di Sanremo 2020 ha presentato il brano “Me ne frego” scioccando e sorprendendo tutti noi con i suoi look stravaganti, è tornato sul fronte fine anni 80-90, questa volta in maniera piuttosto malinconica, nostalgica e decadente.

Achille Lauro “Questa notte ho scritto una lettera ad una ragazza. L’ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata. Come il mese dei nuovi amori. Quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più. Come me”.



Il video è firmato da Antonio Usbergo e Niccolò Celaiaper YouNuts!, entrambi hanno dato forma al flusso creativo di Achille Lauro che ha realizzato una potente ballata romantica, intensa, malinconica, intima, melodica e al tempo stesso struggente.

L’amore spesso non ritorna ma l’amore del passato resta

La canzone evoca un passato che non torna, incarna il ricordo struggente di un amore perduto che non torna e ritrovato solo nei ricordi, attraverso l’obiettivo di una videocamera. Lei, bellissima, lui e lei in giacche di jeans, baci appassionati, e una patina fluo, molto glam, si muovono sulle note di “16 Marzo” e così anche le immagini del videoclip, tra un flashback malinconici, di un periodo che si è sbriciolato e che offre oggi solo dolorosi ricordi dando vita a un graffito emotivo che ci parla di un amore disarmato e costretto ad arrendersi, ma che resta inciso in chiunque abbia mai profondamente amato. E spesso, un amore senza ritorno, senza corrispondenza.

Un percorso artistico in continua evoluzione, ricerca, creatività, quello di Achille Lauro, abbinando al glam e alla trasformazione la ricerca di contenuti, ispirazioni, ricordi, memorie storiche che lo hanno portato a diventare uno dei protagonisti più interessanti, creativi e amati del panorama artistico italiano oltre che moderna icona di stile. Spesso dicono di lui “già visto”: lo hanno fatto David Bowie, Iggy Pop e tanti altri. Certamente, ma farlo con leggerezza e grazia, aggiungendo la propria esperienza ai contenuti di una società attuale, priva di tenerezza ed empatia, non è cosa da poco.

Alessandra Paparelli